Offerte voli Ryanair: biglietti da Catania a partire da 15 euro

Numerose offerte voli Ryanair per viaggiare nei prossimi mesi. Ecco in quali città volare con meno 20 euro a tratta.

Offerte voli Ryanair: la compagnia irlandese low cost, propone vantaggiose tariffe di biglietti aerei a partire da 15 euro a tratta, per diverse mete europee. Prenotando adesso si potranno pianificare le imminenti vacanze di Pasqua ma anche programmare le vacanze per i mesi estivi.

Offerte voli Ryanair: aeroporto di Catania

Numerose sono le offerte che permetteranno di viaggiare con 15 euro a tratta dall’aeroporto di Catania. Tra le varie tratte troviamo Malta, con voli che vanno da un minimo di 15 euro ad un massimo di 30 euro. In questo caso le offerte ricoprono il mese di aprile ma anche tutti i mesi estivi. Una bellissima offerta per godersi dei giorni nelle spiaggette della deliziosa isoletta.

Altra metà low cost è la Tirana in Albania. Per tutto il mese di Aprile e Maggio si potrà raggiungere la città con meno di 15 euro a tratta. I prezzi aumenteranno nei mesi estivi ma si rimarrà sui 40 euro a tratta.

A seguire Sofia con una media a biglietto di circa 30 euro, gli unici giorni con un prezzo più alto saranno solo quelli del weekend, quindi sabato e domenica. Ma pianificando tutto si potrà andare e tornare con circa 50 euro.

Sicuramente tra le tratte più richieste e più “costose” si trova Parigi. Infatti la compagnia offre dei giorni in cui i voli non supereranno i 30 euro. In questo caso bisogna sapersi adattare ai giorni di offerta di Ryanair per poter organizzare un viaggio a Parigi con meno di 60 euro.

Offerte voli Ryanair: aeroporto di Palermo

Ryanair offre delle interessanti offerte per raggiunge le più belle città europee. Tra queste troviamo Parigi, questa volta i prezzi sono più convenienti rispetto all’aeroporto di Catania. Infatti per tutto il mese di Aprile, si potrà raggiungere la città con circa 30 euro. Anche nel mese di maggio ci saranno ancora qualche giorno in cui un volo non costerà più di 30 euro.

Altra metà proposta, è la bellissima città di Vienna, la quale si potrà raggiungere per tutto il mese di aprile con meno di 30 euro. Infatti, i voli si aggirano sui 28 euro e solo in pochissimi giorni si raggiungere un tetto massimo di 40 euro.

L’ultima città proposta è Breslavia in Polonia, ma in questo caso ci si dovrà attenere ai giorni di offerte della compagnia, si potrà raggiungere la città con circa 70 euro e si potrà partire solo durante il mercoledì, il venerdì e la domenica.