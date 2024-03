Voli low cost da Catania e Palermo: nuovo flash sale proposto da Ryanair

Voli low cost da Catania e Palermo: ecco di seguito alcune proposte per viaggiare a basso prezzo fuori dai confini nazionali.

Voli low cost da Catania e Palermo: è possibile comprare biglietti a prezzi scontati grazie ad un nuovo flash sale. Ormai a cadenza certa, la compagnia più apprezzata nel panorama celeste, Ryanair, continua a proporre mete da sogno a prezzi ancor più onirici. Si va dai 15 ai 36€ per destinazioni al di fuori dei confini italiani per tutti coloro che desiderano approfittare delle prime belle e calorose giornate primaverili del mese corrente per trascorrere qualche giorno lontano dalla propria routine di studio o lavoro.

Le mete, proposte dalla compagnia aerea irlandese, fanno riferimento sia al Fontanarossa di Catania che al Punta Raisi di Palermo: ecco qui una lista delle mete più accattivanti con partenza da entrambi gli aeroporti.

I voli in offerta da Catania

Malta a partire da 14,99€

a partire da Tirana a partire da 14,99€

a partire da Marsiglia a partire da 19,99€

a partire da Parigi (Beauvais) a partire da 21,79€

a partire da Sofia a partire da 21,99€

a partire da Katowice a partire da 24,99€

a partire da Budapest a partire da 25,86€

a partire da Rodi a partire da 30,25€

a partire da Heraclion Creta a partire da 31,44€

a partire da Varsavia (Modlin) a partire da 36,35€

Se, invece, vi trovate nella Sicilia occidentale, dunque più vicino al Punta Raisi, non lasciatevi sfuggire le offerte lampo della compagnia con partenza da Palermo.

I voli low cost da Palermo

Francoforte Hahn a partire da 21,99€

a partire da Karisrune Baden-Baden a partire da 21,99€

a partire da Londra (Stansted) a partire da 21,99€

a partire da Madrid a partire da 21,99€

a partire da Marsiglia a partire da 21,99€

a partire da Parigi (Beauvais) a partire da 21,99€

a partire da Valencia a partire da 21,99€

a partire da Vienna a partire da 24,99€

a partire da Barcellona El Prat a partire da 24,99€

a partire da Budapest a partire da 24,99€

a partire da Memmingen a partire da 24,99€

a partire da Norimberga a partire da 24,99€

a partire da Bucharest (Otopeni) a partire da 25,11€

a partire da Bruxelles (Charleroi) a partire da 26,73€

a partire da Cracovia a partire da 28,83€

a partire da Breslavia a partire da 31,83€

a partire da Poznan a partire da 40,04€

Diverse le mete su cui riflettere, ce n’è per tutti i gusti: per chi ama un clima più mite, chi più soleggiato, per gli amanti dell’Europa dell’est, chi quella più a ovest o addirittura quella del nord.