Offerte voli da Catania: biglietti a 15 euro con Wizz Air

Offerte voli Wizz Air: tariffe da Catania a soli 15 euro, ecco quali sono le destinazioni e i prezzi dei biglietti per ogni tratta.

Offerte voli da Catania: Pasqua è dietro l’angolo ed è giunto il momento di prenotare qualche volo in offerta per volare via in qualche destinazione tutta da scoprire. Come di consueto, diverse compagnie aeree lanciano delle promozioni lampo in questo periodo, vendendo un certo numero di biglietti a prezzi più bassi della norma.

È questo il caso di Wizz Air, che per quanto riguarda Catania, ha recentemente lanciato biglietti con partenza dallo scalo etneo a prezzi abbastanza bassi. Le destinazioni sono numerosissime e interessano sia l’Italia che mete straniere, mentre i biglietti partono da 15 euro per tratta, fino a circa 50 euro. Ecco quali sono le offerte disponibili sul sito della compagnia low cost Wizz Air che partono da Catania da marzo a luglio 2024.

Marzo ed aprile

Tra marzo ed aprile le offerte voli sono tantissime, le più interessanti secondo noi sono sicuramente Londra Gatwick a 14,99 € i primi di aprile, oppure Tirana, in Albania, sempre allo stesso conveniente prezzo. Nello stesso mese troviamo Sofia a 17,99 € e Bucarest a 19,99 €, sempre ad aprile a 24,99 € c’è Katowice, in Polonia. Se vogliamo rimanere in Italia invece troviamo solo Torino giovedì 18 a 17,99 €.

A marzo invece, per una partenza last minute, vi segnaliamo sabato 23 Bruxelles Charleroi 19,99 € e giovedì 11 Budapest a 19,99€, ma anche Praga a 24,99€ il 23 ed il 26, nonché Varsavia il mercoledì 6 a 49,99 €. Mentre in Italia resta Verona domenica 24 a 19,99 €.

Maggio giugno e luglio: le offerte voli da Catania

Se vogliamo iniziare a programmare i voli in anticipo per la prossima estate possiamo già usufruire di qualche offerta vantaggiosa, ecco secondo noi quali sono le migliori per maggio, giugno e luglio.

A maggio troviamo Memmingen/Monaco Ovest a soli 19,99 €, oppure Iasi, in Romania, a 23,99 €, nello stesso mese vi segnaliamo Amburgo a 31,99€ e Milano a 14,99 €, sempre in Italia abbiamo Venezia Marco Polo a 14,99 € . A giugno invece c’è Cluj-Napoca a 59,99 € ed infine a luglio c’è una sola destinazione: Bologna a 14,99 €.