Meteo Sicilia, arriva la primavera: previsti fino a 20 gradi nell’Isola

Meteo Sicilia: cielo sereno in tutta la regione e le temperature arriveranno a sfiorare i 20 gradi. Le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: durante questo fine settimana splenderà il sole in tutta la Sicilia. Le temperature tornano a salire, con una massima di 20 gradi. Solo durante la giornata di venerdì 1 marzo, alcune zone saranno interessate da qualche nube, soprattutto in serata. Di seguito, le previsioni meteo dell’Isola durante il weekend.

Meteo Sicilia: venerdì 1 marzo

Durante la giornata di venerdì 1 marzo vi sarà un temporaneo aumento della pressione sulla regione. Pertanto la giornata trascorrerà con il bel tempo. Infatti, il cielo si presenterà poco o irregolarmente nuvoloso. Temperature massime fino a 18 gradi a Catania, a seguire Agrigento e Palermo con 17 gradi. Minima più bassa ad Enna con -1 e Caltanisetta con 3 gradi. In quasi tutte le località siciliane vi sarà qualche nube sparsa e solo il Trapanese sarà interessato da qualche pioggia.

Meteo Sicilia: sabato 2 marzo

Durante la giornata di sabato vi sarà un lieve aumento della pressione sulla regione. Le nubi inizieranno a sparire lasciando spazio a cielo sereno. Le uniche zone poco nuvolose saranno quelle di Enna, Messina e Siracusa. Solo durante le prima mattinate e in serata il cielo verrà coperto da qualche nube. Non si registrano precipitazioni in nessun territorio.

Le temperature più alte si registreranno a Siracusa con un massima di 20 gradi e a Catania con un massima di 19 gradi. La minima si registrerà ad Enna con una minima di 3 gradi e Caltanisetta con 5 gradi.

Meteo Sicilia: domenica 3 marzo

La giornata del 3 marzo vedrà il cielo splendere su tutto il territorio, solo qualche nube nel territorio Siracusano e Catanese. Le restanti città saranno caratterizzate da un cielo sereno e un clima piacevole. Le temperature massime si registreranno a Catania con 21 gradi, a Siracusa con 20 gradi e ad Agrigento con 19 gradi. Le città più fredde saranno: Enna con una minima di 1 grado ed una massima che non supererà i 13 gradi e Caltanissetta in cui si avrà un minima di 3 gradi.