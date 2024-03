Sicilia, muore in ospedale dopo essere stata dimessa 2 volte: la denuncia

Donna muore in ospedale dopo essere stata dimessa già due volte da un altro nosocomio: la denuncia dei familiari.

La famiglia di Silvana Perticone, una donna di 56 anni residente a Niscemi, ha presentato un esposto ai carabinieri di Vittoria. I familiari chiedono chiarezza sulla sua morte avvenuta il 21 febbraio presso l’ospedale locale.

La donna era stata portata due volte nell’arco di ventiquattr’ore, il 19 e 20 febbraio, all’ospedale di Caltagirone a causa di forti dolori intestinali e vomito. In entrambe le occasioni però era stata rimandata a casa.

Nonostante le dimissioni con la prescrizione di una cura domiciliare, la situazione di Silvana non migliorava. Il legale Studio3A-Valore, che assiste la famiglia, ha reso noto che la cura prescritta non ha avuto effetto. Successivamente, la donna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria, dove, dopo le prime visite, è stata indirizzata al nosocomio di Ragusa per sottoporsi a una Tac, poiché l’apparecchiatura necessaria a Vittoria non era funzionante.

La famiglia attende ora delle risposte sul decesso della donna.