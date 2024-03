Schifani nuovo commissario per impianti di gestione rifiuti in Sicilia

Preservare la salute pubblica e dell'ambiente: ecco gli obbiettivi del nuovo incarico assegnato dal governo al Presidente della Regione.

Novità per i compiti assegnati a Renato Schifani nel corso del suo mandato come presidente della regione Sicilia. Direttamente dal presidente del Consiglio dei ministri arriva la nomina di Commissario straordinario per il lavoro di completamento della rete di impianti facente parte del sistema della gestione dei rifiuti.

Tecnologie e modalità più efficaci nella gestione dei rifiuti, riduzione dei loro movimenti, nonché la realizzazione di impianti di termovalorizzazione, sono solo alcuni punti del programma del nuovo Commissario.

La nomina, seguita all’approvazione del “piano energia”, ha la durata di due anni ed è rinnovabile.

“Spesso quando mi sento in difficoltà penso a chi diceva vai sempre avanti anche quando pensi di essere inutile e vi posso assicurare che queste parole mi aiutano ad andare avanti in certi momenti in cui penso ma chi me lo fa fare” ha dichiarato Schifani a proposito della nomina.

“Alla fine ho avuto una bellissima carriera politica, ho avuto l’onore di ricoprire la seconda carica dello Stato, di stare vicino al Paese, ho dato tanto e ho avuto tanto – ha proseguito il presidente della Regione –. Potrei benissimo fermarmi: non lo faccio, perché amo la mia terra e cerco di aiutarla senza polemiche”.