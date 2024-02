Maltempo in Sicilia: grandine e allagamenti nell’Isola [FOTO&VIDEO]

È ancora allerta meteo gialla in Sicilia, ma già il maltempo ha colpito parte della Regione: ecco foto e video.

Incerto il meteo in questi giorni in Sicilia: annunciata per la giornata di oggi l’allerta gialla per tutta la regione. Tuttavia, piogge e temporali hanno colpito già la Sicilia occidentale e soprattutto l’Agrigentino nel corso della giornata di ieri.

La pagina Facebook “CMS – Centro Meteorologico Siciliano – ODV” ha pubblicato diversi video che riprendono le conseguenze che i violenti rovesci temporaleschi e delle grandinate hanno avuto ieri nelle zone vicino Agrigento. In particolare, si sono riscontrati fiumi d’acque e strade ricoperte da ghiaccio.

Di seguito la foto della strada tra Agrigento e Aragona di Carmelo Iannuzzo e il video delle vie della città d’Agrigento invece di Mauro Indelicato.