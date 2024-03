Catania, incidente in autostrada: Leonardo muore a 27 anni

Non ce l'ha fatta Leonardo, il giovane rimasto coinvolto in un incidente stradale sulla Catania-Siracusa pochi giorni fa.

Ancora una vittima della strada in Sicilia, e ancora una volta la vita spezzata apparteneva ad un giovane. Non ce l’ha fatta Leonardo Carpita, 27enne rimasto coinvolto in un grave incidente stradale pochi giorni fa sulla Siracusa-Catania.

Il ragazzo è morto all’ospedale San Marco di Catania dopo alcuni giorni di agonia: poche ore fa i medici hanno dichiarato la morte celebrale. La famiglia ha acconsentito alla donazione degli organi: in questo modo Leonardo permetterà ad altre sette persone in attesa di trapianto di continuare a vivere.

L’incidente, avvenuto la notte del 25 febbraio, è avvenuto intorno all’ultima galleria sul viadotto dell’autostrada Siracusa-Catania. Il ragazzo si trovava a bordo di una Fiat Panda insieme alla sua ragazza, rimasta gravemente ferita. Nel sinistro sono rimasti coinvolti altri tre mezzi e il bilancio è stato di altri cinque feriti, di cui quattro con prognosi di 10 giorni. Tuttavia, le condizioni di Leonardo sono subito apparse molto gravi, e la sua prognosi è rimasta riservata.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia stradale di Lentini, che si è occupata di gestire il traffico e effettuare i primi rilievi. In fase di studio la dinamica del sinistro, sul quale è al momento aperta un’inchiesta.