Rai Storia, “Viaggio in Sicilia” a Catania: quando sarà l’episodio

"Viaggio in Sicilia", su Rai Storia, con un episodio a Catania. Ecco quando verrà mandato in onda.

Continua, su Rai Storia, il “Viaggio in Sicilia” della scrittrice Simonetta Agnello Hornby e del suo amico illustratore Massimo Fenati. Martedì 19 marzo, alle ore 22:30, verrà trasmesso l’episodio che vedrà i 2 fare tappa sull’Etna e i luoghi segnati dalle varie eruzioni dal XIX secolo fino alle più recenti. Verrà, inoltre, fatta visita anche all’antico palmento di produttori di vini dell’Etna che racconteranno le loro tradizioni e i loro riti antichi.

Tappa successiva quella del centro storico di Catania. I due viaggiatori si immergeranno nella Pescheria per gustare il pesce fritto e lo street food del capoluogo etneo, per poi visitare i monumenti più importanti, da via Etnea fino a piazza Duomo.