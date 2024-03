Catania, allarme bomba alla facoltà di Economia e Commercio: intervenuti artificieri

Allarme bomba al dipartimento di Economia e Commercio dell'Università di Catania. Sul posto, gli artificieri per i controlli del caso.

Un contenitore sospetto avvistato presso la facoltà di Economia e Commercio, nei pressi dell’ingresso secondario di via Ramondetta, ha fatto lanciare l’allarme bomba a studenti universitari e residenti della zona. Dopo la segnalazione, sono intervenuti sul luogo sia la polizia che i vigili del fuoco.

La strada è stata messa in sicurezza in entrambi i sensi e l’ingresso della facoltà è stato chiuso per consentire agli artificieri di procedere con i controlli. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme e il contenitore grigio sospetto era una parte della macchinetta Sostare/Amts che probabilmente è stata danneggiata nei giorni scorsi e lasciata sul muretto.