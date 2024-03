Catania, autocarrozzeria abusiva: sequestro e sanzioni per un 72enne

Sequestro e sanzioni In seno a diverse operazioni di controllo sul territorio, effettuate dai carabinieri del comando di Fontanarossa.

Brutta mattinata per il proprietario di un’autocarrozzeria abusiva, scoperta dai carabinieri della compagnia di Fontanarossa già impegnati in diverse attività di controllo nei quartieri catanesi di Nesima e Monte Po.

I militari hanno infatti pizzicato il titolare, un 72enne, in vista della totale mancanza di autorizzazioni per la legale conduzione dell’attività, tra le quali quella inerente le conformità igienico-sanitarie, edilizie ed urbanistiche. È stato appurato, oltretutto, che il proprietario non avesse mai effettuato l’iscrizione dell’autocarrozzeria alla Camera di Commercio del capoluogo etneo.

Le attrezzature e i macchinari presenti all’interno dell’attività sono stati sequestrati e l’uomo, in seguito alla chiusura dei locali di sua proprietà, ha ricevuto una sanzione amministrativa dall’ammontare pari a 5.164 euro.