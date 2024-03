Catania, la gestione dell’Anfiteatro Romano al Comune: l’annuncio di Trantino

Importanti novità in vista della riapertura dell'Anfiteatro Romano in piazza Stesicoro. La gestione passerà al Comune.

È un dei monumenti e punti di interesse più importanti della città, nonché tra quelli che suscitano più curiosità per i turisti a cui, al momento, viene negato l’accesso per i lavori di riqualificazione che sono già stati conclusi a dicembre. Si tratta dell’Anfiteatro Romano in piazza Stesicoro, il “colosseo nero”, appartenente a quella che i cittadini chiamano “Catania vecchia”.

“Stiamo definendo il passaggio della gestione al Comune. E poi (molto presto) riapriamo uno dei nostri capolavori, che i turisti potranno vedere esplorando gli ambulacri, e non affacciandosi dalla piazza”, questo l’annuncio del sindaco Trantino, attraverso un post tramite la sua pagina Facebook.

La riapertura, salvo imprevisti dovrebbe avvenire entro la primavera. Non resta, dunque, che attendere per tornare ad ammirare uno dei siti archeologici più importanti della città più da vicino e non dall’alto, affacciandosi dalla balaustra, come avviene già da tanto tempo.