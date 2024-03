Giornate FAI Primavera: cosa visitare a Catania e provincia

Giornate FAI Primavera a Catania: vediamo insieme cosa visitare in queste giornate dedicate all'arte e alla cultura.

Le Giornate FAI di Primavera a Catania: giunti alla trentaduesima edizione, questi eventi nazionali, rappresentano un evento di rilievo nel panorama culturale italiano. Offrono l’opportunità unica di esplorare luoghi spesso inaccessibili, dai centri storici ai borghi, dai monumenti ai luoghi curiosi e inediti, tutti custodi di storie millenarie che riflettono la ricchezza e la diversità culturale del nostro Paese.

Durante queste giornate, che si svolgeranno il 23 e 24 marzo 2024, saranno aperti gratuitamente 750 luoghi in 400 città italiane, grazie al contributo di migliaia di delegati, volontari del FAI e giovani Apprendisti Ciceroni, formati per narrare le meraviglie del loro territorio. Si tratta di un’opportunità straordinaria per conoscere e valorizzare il patrimonio culturale e paesaggistico italiano.

I luoghi da visitare a Catania

Di seguito l’elenco dei luoghi visitabili a Catania. Per conoscere gli orari e i giorni di apertura, e le sedi riservate ai soci FAI, si rimanda al sito ufficiale.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

ATELIER CARMELO E ILEANA MENDOLA

CHIESA SANT’AGATA LA VETERE

CONSERVATORIO VINCENZO BELLINI

ISTITUTO PER CIECHI “ARDIZZONE GIOENI”

TEATRO SANGIORGI

VILLA ARDIZZONE

VILLA ZINGALI – TETTO

GIARDINO DI VILLA MODICA CON SEPOLCRO ROMANO

ISTITUTO NAUTICO

MUSEO DEL CINEMA

L’ARTE DEL VENTENNIO A CATANIA FRA LIBERTY E MODERNISMO

I luoghi ad Acireale

CHIESA DI GESÙ E MARIA

CHIESA E COLLEGIO S. VENERA

CHIESA SAN MICHELE

PALAZZO PATANÈ – PENNISI DI SANTA MARGHERITA

DIMORE STORICHE PIAZZA S. MICHELE, PIAZZA PASINI, VIA DAFNICA

In provincia

DUCE DI NELSON E ABBAZIA DI MANIACE – Bronte

CHIESA DELLA MADONNA DELLE GRAZIE – Giarre

LE STANZE SEGRETE DI PALAZZO DI PRIMA – Giarre

ORIGINI E TRADIZIONI STORIA DI FEDE E SPERANZA – Misterbianco

LA VIA DEI BARONI: PASSEGGIATA TRA I PALAZZI STORICI – Vizzini

Agevolazione FAI

Chi vuole potrà anche iscriversi al FAI durante l’evento, godendo della riduzione di 10 euro su tutte le quote: per esempio, l’iscrizione individuale sarà a 29 euro anziché 39. I nuovi membri potranno così beneficiare dell’accesso prioritario in tutti i luoghi e di aperture e visite straordinarie in molte città, oltre ad altre agevolazioni e iniziative speciali.