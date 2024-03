Incidente nel Catanese, scontro tra moto e camion: un morto

Un incidente mortale si è verificato nel Catanese: ad avere la peggio un uomo che si trovava a bordo della sua moto.

Un nuovo incidente mortale si è verificato nella provincia di Catania. A perdere la vita è stato un uomo, che si trovava a bordo della sua moto. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 417 di Caltagirone al km 66.800, e ha coinvolto la moto della vittima e un camion.

Le due vetture si sarebbero scontrate e, come anticipato, ad avere la peggio sarebbe stato il centauro. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e l’Anas per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico. Attualmente, la strada è chiusa in entrambe le direzioni per permettere lo svolgimento dei rilievi. Le autorità sono al lavoro per garantire il ritorno della viabilità alla normalità nel più breve tempo possibile.