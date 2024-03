Meteo Sicilia, arriva la primavera: temperature oltre i 22 gradi

Meteo Sicilia: cielo sereno e poco nuvoloso. Temperature stabili e vento sostenuto per tutta l'isola nel fine settimana.

Meteo Sicilia: fine settimana primaverile per la Sicilia. Cielo sereno e, solo a tratti, poco nuvoloso per tutte le province siciliane nelle giornate di oggi, domani e dopodomani. Alta pressione stabile e temperature in lieve aumento fino a sabato, salvo un debole calo la domenica. Vento debole nella giornata di venerdì per tutta la regione e in graduale aumento sabato e domenica.

Le previsioni per oggi 15 marzo

L’alta pressione favorisce il bel tempo. Il sole splenderà tutto il giorno aumentando le temperature massime con picchi di 22 gradi a Catania e Siracusa, mentre rimangono stabili i valori minimi. Nubi sparse passeranno sopra tutta la regione senza causare rovesci.

Nessuna allerta diramata dalla protezione civile per la giornata di oggi 15 marzo fatta eccezione per il rischio idrogeologico e idraulico con allerta frane nelle regioni urbanizzate a causa delle intense precipitazioni dei giorni scorsi. Mar Tirreno e Canale di Sicilia calmi per tutta la giornata mentre sarà poco mosso il mare Jonio.

Meteo Sicilia: 16 marzo

Situazione analoga per sabato 16 marzo. Nelle province di Trapani, Palermo, Messina, Enna e Caltanissetta si osserveranno ancora poche nubi di passaggio mentre tutte le altre aree della regione potranno godere di un cielo terso. Temperature massime e minime stabili. Catania e Siracusa rimarranno le province più calde con massimi rispettivamente a 21 e 22 gradi.

Terrà il mar Tirreno, rimanendo calmo anche nella giornata di domani. Mare Jonio e Canale di Sicilia poco mossi.

Meteo Sicilia: 17 marzo

Per domenica 17 marzo la nuvolosità sarà in lieve aumento nelle province di Palermo, Trapani, Messina, Ragusa e Siracusa. Temperature massime in lieve calo su tutta l’isola mentre sono in aumento le minime. 19 gradi a Catania con una giornata di cielo terso sgombro da nuvole andando a chiudere una catena di 3 giorni senza nubi.

L’incremento dei venti agita i mari intorno l’isola. Mossi sia il Canale di Sicilia sia il mare Jonio. Poco mosso il mar Tirreno.