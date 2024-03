Meteo Sicilia, temperature fino a 25 gradi: le previsioni per la settimana

Meteo Sicilia: il bel tempo persiste su tutta la regione, portando con sé temperature fino a 25 gradi. Ecco le previsioni nel dettaglio.

Meteo Sicilia: ormai le temperature sono in risalita, andando oltre i 22 gradi. Le piogge, per questa settimana, non sembrano colpire l’Isola. Di seguito le previsioni nel dettaglio per i prossimi giorni.

Meteo Sicilia: lunedì 18 marzo

Oggi, lunedì 18, la pressione è stabile sulla regione e, dunque, la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo su tutto il territorio. Il cielo sarà terso, o al massimo poco nuvoloso.

Le temperature massime arriveranno fino a 23 gradi, in particolare a Catania, Messina e Siracusa. A Caltanissetta una massima di 19 gradi, a Palermo, Agrigento e Trapani sarà invece di 18. La massima più bassa si registrerà ad Enna, di 16 gradi, mentre la minima sarà di solo un grado, sempre ad Enna.

Meteo Sicilia: martedì 19 marzo

Anche nella giornata di domani, martedì, la pressione sarà stabile su tutta l’Isola. Di conseguenza, ci saranno condizioni di bel tempo: il cielo sarà principalmente sereno, a tratti poco nuvoloso. Le temperature massime si registreranno in aumento fino a 25 gradi sul versante ionico.

Nello specifico, si arriverà ad una temperatura massima di 25 gradi a Siracusa. 23 gradi, invece, ad Agrigento, Catania e Ragusa; 20 a Caltanissetta e Messina. Nubi sparse a Trapani.

Meteo Sicilia: mercoledì 20 marzo

Mercoledì 20 marzo, il cielo tornerà ad essere nuvoloso, anche se poco. Nubi sparse a Catania, Palermo e Siracusa. Le temperature scenderanno, anche se solo di qualche grado. La temperatura massima arriverà fino a 21 gradi, in particolare a Catania e Siracusa. 20 gradi ad Agrigento e Ragusa.

Precipitazioni assenti su tutto il territorio siciliano, almeno per i primi giorni della nuova settimana. Da venerdì, invece, sono attese piogge e schiarite su quasi tutta l’Isola, tranne a Messina e Agrigento. Sabato, il sole splenderà nel cielo, accompagnato in alcuni casi da nubi sparse. Domenica, infine, potrebbero esserci piogge e schiarite, ma solo ad Agrigento e Caltanissetta. Le temperature rimarranno pressoché invariabili durante tutta la settimana.