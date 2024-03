Bonus gite scolastiche 2024: il Ministro Giuseppe Valditara firma la direttiva per il suo ritorno con delle novità.

Bonus gite scolastiche 2024: si rinnova la possibilità di accedere all’incentivo per le gite scolastiche, le cui richieste erano state chiuse a febbraio. La possibilità di richiedere il bonus si allarga e apre anche a nuclei familiari con Isee superiore a 5 mila euro.

L’incentivo è finalizzato a consentire una partecipazione più ampia di studentesse e studenti ai viaggi d’istruzione e alle visite didattiche. Un passo verso una scuola più inclusiva che promuove e agevola la partecipazione di tutti gli studenti. il Ministro Valditara ha infatti sottolineato l’importanza di queste attività aggiuntive allo studio, tese a incrementare le competenze relazionare dei giovani studenti.

Bonus gite scolastiche 2024: requisiti e novità

Il vecchio bonus era rivolto a nuclei familiari con figli studenti che frequentano le scuole secondarie statali di secondo grado e con Isee inferiore a 5mila euro e poteva essere richiesto per ogni figlio. Ora invece il Bonus ha un diverso requisito economico che ammonta ad un Isee massimo di 15mila euro.

Bonus gite scolastiche 2024: come fare domanda

Come per ogni contributo da richiedere allo stato, è necessario eseguire la procedura di domanda per ottenerlo. A tal proposito, anche per questo bonus è prevista una specifica procedura. Infatti, la domanda andrà presentata online attraverso la piattaforma Unica, ma le modalità sono ancora da confermare. Il vecchio bonus gite prevedeva al momento della domanda un verifica incrociata dell’Isee che verrà effettuata in automatico sul portale dell’Inps e solo in seguito a questa la domanda sarà accettata.

Bonus gite didattiche: i numeri

Di seguito un po’ di numeri riguardo quest’incentivo statale. Durante la sessione della prima edizione del bonus gite sono arrivate 25mila domande, su cui sono ancora in corso i controlli. Se dovessero essere tutte accettate l’importo totale sarà inferiore ai 4 milioni di euro. Le scuole, successivamente alla conferma del bonus, potranno trasferire il denaro alle famiglie.