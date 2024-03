Stop al bonus caldaia e gas: entro quando presentare domanda

Stop al bonus caldaia, ordinato dalla direttiva di Case Green. Ecco quando partirà lo stop, ed entro quando si potrà fare ancora domanda.

Dal 2025 ed entro il 2040 ci sarà uno stop del bonus caldaia e gas. Dopo le direttive di Case Green (EPBD) da parte del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e il relativo voto finale in Europa del 12 marzo 2024, arriva lo stop al bonus caldaie a gas entro il 2040. Questo comporterà una riduzione graduale delle agevolazioni fiscali per tali dispositivi a partire dal 2025. Con l’intento di ridurre le emissioni e il consumo energetico di tutte le abitazione in Europa.

Stop bonus caldaia: fino a quando presentare domanda

Si potrà presentare domanda fino al 31 dicembre 2025. Il 2025 sarà l’ultimo anno in cui poter godere delle agevolazioni fiscali per la sostituzione di impianti esistenti.

A determinare lo stop bonus caldaio sono le direttive di case green, che impongono obblighi a tutti i paesi dell’Unione Europea. Ogni paese dovrà introdurre regole per ridurre i consumi energetici di tutte le abitazioni. Rimarrà la possibilità di erogare bonus per il riscaldamento ibrido, ciò vuol dire tutti quei sistemi che usano in parte combustibili fossili e in parte energia pulita (come i pannelli solari). Spariranno tutti gli incentivi che riguardano il riscaldamento alimentato esclusivamente dal gas.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Come richiederlo

Si è ancora in tempo per presentare domanda per il bonus caldaia prima della fine del 2025. Di seguito una breve guida per richiederlo. Il bonus caldaia permette di:

ottenere detrazione fiscale che va dal 50% al 65% o 90%;

fiscale che va dal 50% al 65% o 90%; ottenere uno sconto immediato grazie alla cessione del credito e allo sconto in fattura, ma solo per gli interventi precedenti al 17 febbraio 2023

Il bonus relativo alle caldaie è incluso tra i vari bonus edilizi ordinari, che consentono detrazioni e stabiliscono diverse percentuali di sconto in base al tipo di intervento effettuato. Ecco una lista dei bonus che offrono agevolazioni per le caldaie:

Bonus mobili

bonus ristrutturazione 2024

Superbonus 2024

Ecobonus

Infine, si ricorda che il bonus caldaia può essere richiesto in tre modi:

in fase di dichiarazione dei redditi, con la presentazione del modello 730 o del modello PF

con sconto immediato in fattura

convertire in credito d’imposta cedibile ai soggetti autorizzati

Stop bonus caldaia: le nuove direttive

Il divieto di installare caldaie a gas rappresenta un passaggio importante per ridurre le emissioni. Questo stop non prevede che tutti coloro che hanno già una caldaia a gas in casa dovrà disfarsene per comprarne una ibrida. Tuttavia coloro che dovranno comprarne una nuova non potranno più scegliere quella al gas e non potranno più usufruire del bonus. D’altronde sul mercato non saranno più disponibili questi apparecchi, e ci sarà un definitivo passaggio al riscaldamento alimentato ad elettricità o con altri mezzi.