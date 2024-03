Meteo Sicilia, weekend primaverile nell’Isola: temperature in salita

Meteo Sicilia: la primavera si afferma sull'isola con temperature massime in aumento e cielo terso. Le previsioni fino a domenica.

Meteo Sicilia: temperature in rialzo in ogni provincia. Locali rovesci tra venerdì e sabato.

Meteo Sicilia: venerdì

Oggi, venerdì 22 marzo, deboli perturbazioni atlantiche provocheranno precipitazioni e rovesci locali su diverse zone del territorio, soprattutto in Sicilia centrale e Occidentale, nel palermitano. Le temperature massime toccheranno i 19 gradi, mentre i valori notturni saranno in locale diminuzione.

Venti deboli in tutta la regione, con rinforzi occasionali sulla costa ionica. Nel messinese, venti di tramontana sostenuti fino a 25 km/h. I mari saranno generalmente poco agitati: Canale di Sicilia e mare Ionio poco mossi, mentre il mar Tirreno sarà calmo.

Meteo Sicilia: sabato

Domani, sabato 23 marzo, l’alta pressione favorirà il bel tempo in tutta la regione. Rispetto a venerdì, il cielo sarà più terso e solamente poche nubi si localizzeranno più sul settore etneo e, in generale, sulla costa orientale. Temperature massime in leggero aumento con picchi fino a 21 gradi mentre le minime resteranno sostanzialmente invariate rispetto a venerdì.

Venti di tramontana in aumento su tutta l’isola, con particolari rinforzi sulla costa orientale e nella zona meridionale in provincia di Noto e Ragusa. Mar Tirreno e canale di Sicilia saranno poco mossi mentre il mare Ionio sarà mosso.

Domenica di sole nell’Isola

Dopodomani, domenica 24 marzo, la primavera avrà un vero inizio con un clima anticiclonico che porterà una giornata di cielo terso e sole splendente su tutta la Sicilia. Nubi quasi totalmente assenti, indurranno un deciso aumento delle temperature massime che arriveranno fino a 26 gradi. Le minime subiranno una diminuzione toccando i 4 gradi ad Enna.

Venti di libeccio in deciso rafforzamento nel quadrante nord-occidentale e di ponente sulla costa orientale dell’isola con velocità comprese tra i 20 e i 25 km/h. I mari risentiranno di questi aumenti: resta poco mosso il canale di Sicilia mentre si attestano a mossi o molto mossi sia il mare Ionio sia il mar Tirreno.