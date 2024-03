Alfa, annunciato concerto gratuito in Sicilia: la data

Il giovanissimo cantante famoso in tutta Italia farà presto tappa in Sicilia per un concerto gratuito: ecco dove e quando.

Sono state annunciate le prime tappe del tour estivo di Alfa e tra queste è prevista anche una data in Sicilia. Infatti, il cantante tra i più amati dai giovanissimi, si esibirà gratuitamente per un concerto a Melilli. Alfa sarà ospite della città in piazza Risorgimento il prossimo 18 maggio, come uno degli appuntamenti del suo tour estivo. Il concerto, come anticipato, sarà a ingresso gratuito.

Di seguito, le altre date del tour estivo:

30 MAGGIO – CORTONA (AR) – CORTONA COMICS

15 GIUGNO – FÉNIS (AO) – MUSICASTELLE

26 LUGLIO – ORVIETO (TR) – ORVIETO SOUND FESTIVAL

31 LUGLIO – CHIOGGIA (VE) – SOTTOMARINA SOUND BEACH

03 AGOSTO – CASTIGLIONCELLO (LI) – CASTELLO PASQUINI

04 AGOSTO – FORTE DEI MARMI (LU) – VILLA BERTELLI

18 AGOSTO – PORTO SANT’ELPIDIO (FM) – PIAZZA GARIBALDI

25 AGOSTO – MONFALCONE (GO) – GENERATION YOUNG FESTIVAL

Inoltre, ad aprile e novembre, saranno moltissimi gli appuntamenti nei palazzetti. Di seguito, l’elenco delle date:

24 FEBBRAIO 2024 – MILANO – FORUM Sold Out

05 APRILE 2024 – PADOVA – KIOENE ARENA

06 APRILE 2024 – TORINO – INALPI ARENA

16 APRILE 2024 – NAPOLI – PALAPARTENOPE

19 APRILE 2024 – BARI – PALAFLORIO

21 APRILE 2024 – FIRENZE – NELSON MANDELA FORUM

16 NOVEMBRE 2024 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

25 NOVEMBRE 2024 – MILANO – FORUM

Alfa, nome d’arte di Andrea De Filippi, è nato nel 2000 a Genova ed è diventato famoso prima tra i più giovani e poi tra il grande pubblico. Il cantante ha partecipato anche all’ultimo Festival di Sanremo con la canzone “Vai!” e in coppia con Roberto Vecchioni per la serata delle cover. Con due tripli dischi di platino (“Cin Cin”, “bellissimissima <3”), 4 dischi di platino (“TeStA Tra Le NuVoLe, pT2” e “Sul più bello”, “Testa tra le nuvole, Pt.1”, “Before Wanderlust”), e 9 dischi d’oro, il cantante girerà l’Italia con il suo nuovo tour. Quest’ultimo porta il nome del suo ultimo disco, vale a dire “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato”.