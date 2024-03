Meteo Sicilia, temperature primaverili e piogge: previsioni dei prossimi giorni

Meteo Sicilia: nell'Isola primavera già nel vivo con temperature sopra i 20 gradi. Tuttavia, attenzione alle piogge dei prossimi giorni.

Meteo Sicilia: primavera che già è entrata nel vivo nell’Isola e le temperature in questo inizio di settimana lo dimostrano ampiamente. Tuttavia, bisogna fare i conti con alcune piogge in varie zone. Occhio anche ai venti che saranno forti.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo in questi primi giorni della Settimana Santa verso le festività pasquali.

Meteo Sicilia: lunedì 25 marzo

Giornata di oggi che, in mattinata, ha visto precipitazioni lievi e nubi sparse in tutta l’Isola. Cielo coperto, anche in serata, soprattutto nelle zone dell’Agrigentino, del Messinese, del Palermitano e del Ragusano. Temperature massime che, in alcune province, sono sopra i 20 gradi come i 25 di Catania e di Ragusa. Segue Siracusa con 24. Significativo, però, lo sbalzo termico con la minima che scende a 12 gradi nel capoluogo etneo e a 10 a Ragusa. Da segnalare forti venti nelle province di Trapani e Palermo.

Meteo Sicilia: martedì 26 marzo

Peggioramento per la giornata di domani, martedì 26 marzo, con pioggia e schiarite in diverse province, tra cui Catania, Palermo, Ragusa, Trapani e Siracusa. Quest’ultima risulta essere quella con la temperatura massima più alta, a quota 25 gradi, seguita da Catania e Ragusa con 23. Anche in questo caso, importante sbalzo termico con le minime che registreranno anche 10 gradi in meno rispetto alle massime.

Meteo Sicilia: mercoledì 27 marzo

Sicilia divisa in 2 per mercoledì 27 marzo dove sono previste precipitazioni anche temporalesche, come nella provincia di Enna, e pioggia e schiarite nelle province di Agrigento, di Caltanissetta, di Messina, di Palermo e di Trapani. Situazione completamente diversa, invece, a Catania, Ragusa e Siracusa, quest’ultima con la massima addirittura di 28 gradi secondo quanto riportano le previsioni di iLMeteo.it. Di 2 gradi in meno la massima che si registrerà a Catania, con 26. I venti saranno forti in tutta l’Isola e si raccomanda la massima prudenza. Non è, inoltre, da escludere un’ allerta che verrà emanata dalla protezione civile della Regione Sicilia.