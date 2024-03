WhatsApp, novità: in arrivo la trascrizione dei messaggi vocali

WhatsApp, nuova funzione in arrivo: presto sarà disponibile la trascrizione dei messaggi vocali ricevuti sulla nota app.

Una novità è in arrivo in materia WhatsApp: infatti, è stata annunciata una nuova funzionalità che renderà felici coloro i quali non amano i vocali. Infatti, secondo quanto annunciato recentemente, sarebbe in fase di test la funzione di trascrizione delle note vocali.

Si tratterebbe di una funzione già disponibile su Telegram, ma solo per gli utenti premium e che Meta vorrebbe introdurre anche per la propri app di messaggistica. In realtà, WhatsApp aveva già testato questa funzione su IOS ma adesso starebbe proseguendo con Android.

La nuova funzione potrebbe tornare utile soprattutto a chi non ama ascoltare i messaggi vocali più lunghi, e migliorerebbe la comunicazione tra gli utenti. La novità sarebbe già disponibile nella versione 2.24.7.8 beta dell’app per Android. Non si conoscono ancora le tempistiche di rilascio della funzione, né come sarà possibile utilizzarla. Tuttavia, sembrerebbe che sarà necessario aggiornare l’app e scaricare 150 MB di nuovi dati dell’app, i quali supporterebbero il riconoscimento vocale del cellulare a trascrivere i vocali.