Amazon offerte di primavera: gli sconti da non perdere

Amazon offerte di primavera: chi deve comprare qualcosa, può farlo adesso e risparmiare un bel po'. Ecco come usufruire degli sconti.

Amazon offerte di primavera: anche quest’anno il colosso degli acquisti online propone sconti in occasione dell’inizio della primavera. Di seguito tutti i dettagli per non farsi scappare questa occasione e usufruire dei prezzi più vantaggiosi.

Quanto durano le offerte di primavera Amazon?

Le offerte lanciate da Amazon sono iniziate alle 00:00 di oggi, 20 marzo e proseguiranno fino alle 23:59 di lunedì 25 marzo 2024. Si hanno dunque ben 6 giorni per approfittare dei vantaggiosi prezzi offerti dall’azienda: un’occasione unica per fare la scorta di tutto il necessario per poter affrontare l’inizio della stagione al meglio e, perché no, acquistare regali di Pasqua e compleanno per i propri cari.

Amazon offerte di primavera: è necessario avere Prime?

A differenza dell’ormai tradizionale Amazon Prime Day, per poter partecipare alle offerte di primavera non è necessario essere iscritti al servizio di consegne veloci Amazon Prime. L’unico requisito per usufruire degli sconti è infatti avere attivo un account Amazon da aprire gratuitamente in qualunque momento, anche dalla pagina Amazon delle offerte.

Chi è già iscritto ad Amazon Prime manterrà comunque i vantaggi del pacchetto, usufruendo di consegne veloci su migliaia di prodotti, più l’accesso alle cosiddette offerte “wow”, cioè sconti particolarmente sostanziosi su noti brand.

Amazon offerte di primavera: gli sconti più allettanti

L’evento offre centinaia di migliaia di prodotti in promozione in tante categorie, tra cui elettronica, casa, giardino e giocattoli, e consente di approfittare di offerte su prodotti selezionati di grandi marchi, ma anche di piccole e medie imprese italiane.

Tra le 100 migliori offerte selezionate direttamente da Amazon, quelle sulle cialde di caffè, gli Echo Dot, videocamere di sicurezza, detersivi, elettrodomestici, televisori e cellulari.

Tra le offerte “wow”, invece, disponibili solo per 8 ore e in quantità limitate, molte le categorie: elettronica, bellezza, moda, domestica, dispositivi e, infine, igiene personale. Questo l’ordine in cui verranno applicati gli sconti, dal 20 al 25 marzo.