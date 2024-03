Equinozio di primavera 2024: perché quest’anno cade il 20 marzo

Equinozio di primavera 2024: ecco perchè quest'anno cade oggi e non il 21 marzo come negli anni precedenti.

Equinozio di primavera 2024: dopo un mite inverno, alle 4:07 di oggi è scattato l’equinozio di primavera. Per tale ragione, nella giornata odierna ci saranno esattamente 12 ore di luce e 12 ore di buio. Ma come mai quest’anno l’equinozio è caduto il 20 marzo e non il 21? Ecco la spiegazione.

Equinozio di primavera 2024: che cos’è

Si tratta di un evento astronomico che si verifica nel corso dell’anno, insieme all’equinozio di autunno. Sancisce l’arrivo della primavera nell’emisfero boreale e avviene tra il 20 e il 21 marzo. Nell’emisfero australe, al contrario, è iniziata la stagione invernale. Da oggi, in maniera graduale, le ore di luce aumenteranno fino a raggiungere il picco in occasione del Solsistizio d’Estate, atteso giovedì 20 giugno.

Equinozio di primavera 2024: perché cambia

Questo fenomeno è dovuto alla differenza tra anno solare e calendario gregoriano. Se per quest’ultimo l’asse terrestre impiegherebbe 365 giorni per completare il suo giro intorno al sole, in realtà la cifra corretta è 365,25 giorni. Questo scarto viene recuperato ogni quattro anni con l’aggiunta di un intero giorno, il 29 febbraio, e influisce sulla data e l’ora dell’equinozio.

Nel 2025 e 2026, l’equinozio di primavera avverrà sempre il 20 marzo, tra le 9:01 e le 15:46. Secondo gli esperti, durante questo secolo 78 equinozi di primavera cadranno il 20 marzo, soltanto 2 il 21 marzo mentre i restanti 20 si verificheranno il 19 marzo.

Meteo Sicilia: le previsioni per il primo giorno di primavera

L’equinozio di primavera di quest’anno sarà caratterizzato dal bel tempo. La giornata trascorrerà infatti con generali condizioni di cielo sereno o al massimo poco nuvoloso su tutta l’Isola. Le temperature massime arriveranno oltre i 20 gradi, con valori stabili.

Anche per domani, giovedì 21 marzo, le previsioni sono di tempo sereno, con il sole che splenderà su tutta la Sicilia. Temperature massime fino a 22 gradi, minime stabili.