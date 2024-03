Instagram, novità in arrivo: si potranno modificare i messaggi in chat

Nuova funzione per il social network Instagram. Sarà possibile modificare i messaggi inviati e porre le conversazioni in evidenza. Ecco come.

Meta ha dichiarato dei cambiamenti per la piattaforma Instagram. Instagram sta finalmente implementando la funzione di modifica dei messaggi inviati. Gli utenti chiedevano questa opzione sin dall’introduzione dei messaggi direct sulla piattaforma nel lontano 2013, e finalmente l’aggiornamento è disponibile. Soprattutto considerando, che la possibilità di modificare i messaggi è diventata una caratteristica standard in molte altre piattaforme di messaggistica, già presente su Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram e iMessage di Apple.

Modifica dei messaggi: come funziona

Prima di quest’ultimo aggiornamento l’unica opzione disponibile era quella di eliminare l’intero messaggio e riscriverlo. Ora per modificare un messaggio già inviato basterà adesso tenere premuto sul testo e selezionare, dal menu a discesa, il tasto “modifica”. Il messaggio editato mostrerà la dicitura “modificato” nella conversazione, così da far capire all’interlocutore che si tratta di una frase modificata appunto, seppur senza visualizzare quali parti sono state cambiate. La possibilità di modificare i messaggi inviati su Instagram sarà disponibile solo per i primi 15 minuti dopo l’invio. Passato questo periodo, l’unica opzione rimarrà l’annullamento completo dell’invio del messaggio.

Ulteriore aggiornamento: fino a tre conversazioni in evidenza

Ulteriore novità sarà quella di pinnare in alto tre conversazioni delle propria lista di conversazioni per poterle raggiungere più rapidamente. In questo caso bisognerà spostarle verso sinistra o tenere premuta la chat desiderata e poi fare tap su “pin”.