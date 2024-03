Cinema Catania: la programmazione della settimana

Cinema Catania: i dettagli sulle trame delle pellicole che questa settimana saranno proiettate nelle sale.

Quale miglior passatempo che andare a guardare qualcosa al cinema in compagnia di amici e qualche pacco di pop-corn? LiveUnict vi facilita la scelta indicandovi quali, tra i diversi film proposti, ritiene possano essere quelli da non perdere assolutamente: ecco una breve lista qui di seguito.

Cinema Catania: “Sopravvissuti”

La storia emozionante di un uomo e una donna che si fanno strada tra neve farinosa, notti gelide e sottobosco, in una Via Crucis dolorosa. Il genere è drammatico e la durata è di 93 minuti.Regia di Guillaume Renusson.

Samuel è sopravvissuto ad un incidente stradale in cui è morta sua moglie. Torna per la prima volta nello chalet di montagna in territorio italiano dove hanno trascorso dei bei momenti insieme. Qui ha trovato rifugio Chereh, una profuga afgana sfuggita ad una retata della polizia. Dopo un’iniziale intenzione di disinteressarsi della sua sorte decide di esserle d’aiuto. I due dovranno lottare non solo con la Natura avversa ma anche con dei cacciatori di migranti.

Cinema Catania: “Imaginary”

Per gli amanti dell’horror, l’orsacchiotto malvagio che renderà difficile la vita della famiglia protagonista. La durata è di 104 minuti.

Dopo molti anni, Jessica, affermata autrice di libri illustrati per l’infanzia, torna a vivere nella casa di famiglia, dalla quale si era allontanata a cinque anni, dopo la morte della mamma e imprecisati problemi col babbo. Con lei c’è il suo partner Max, musicista, e le due figlie di lui, l’adolescente Taylor e la piccola Alice. I rapporti tra Max e Jessica sono idilliaci, molto meno quelli tra la donna e le figliastre, in particolare quelli con la riottosa Taylor, che è ancora legata alla vera madre, che soffre di problemi mentali. Nella nuova casa, Alice si trova a suo agio e intrattiene una vivace amicizia con Teddy, un orsacchiotto di peluche trovato lì, che diventa il suo amico immaginario. Jessica e Max vedono di buon occhio la cosa, ritenendola del tutto normale per una bambina della sua età. Le cose si complicheranno però ben presto.

Cinema Catania: “Oppenheimer”

In vista dei festeggiamenti per la vittoria agli Oscar 2024, “Oppenheimer” torna nelle sale catanesi per coloro che vogliano riassaporare la storia dell’inventore della bomba atomica o per coloro che se lo siano persi l’anno scorso. La durata del film è di 180 minuti e verrà proiettato all’Eplanet Catania.

È il 1926, J. Robert Oppenheimer è un giovane studente di fisica presso l’università di Cambridge ed è così ossessionato dall’ascoltare la lezione del professore ospite Niels Bohr che, per ripicca verso l’insegnante che lo fa ritardare, arriva a un piccolissimo passo dal compiere un gesto irreparabile. È il 1954, Oppenheimer si sottopone a una serie di udienze private dove cerca di difendersi dalle accuse di comunismo, per conservare il proprio accesso allo sviluppo di progetti top secret. È il 1958, Lewis Strauss affronta un pubblico dibattimento per dimostrare la propria idoneità come Segretario del commercio di Eisenhower, ma in questa circostanza viene riesaminato il suo rapporto con Oppenheimer. In mezzo c’è naturalmente la cronaca dell’ascesa del protagonista, dai dipartimenti di fisica americana alla direzione del laboratorio di Los Alamos, dove darà vita alla prima bomba atomica.