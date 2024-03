Cinema Catania: i film da non perdere questa settimana

Cinema Catania: ecco una lista dei film più attesi. I dettagli sulle trame delle pellicole che questa settimana saranno proiettate nelle sale.

Cinema Catania: le più belle pellicole del mese nelle sale catanesi. La magia del cinema continua ad attrarre un vasto pubblico e amplia il bagaglio culturale di ognuno. Di seguito tutti i film in programmazione che terranno incollati allo schermo.

Cinema Catania: “La zona d’interesse”

Tra le nuove uscite “La zona d’interesse” è certamente una delle pellicole più attese. Si tratta di un genere storico/drammatico della durata di 105 minuti. Il film è tratto dal romanzo di Martin Amis.

Si racconta la storia di Rudolf Höss, direttore del campo di concentramento di Auschwitz, il quale conduce una vita tranquilla con la moglie e i figli in una sontuosa tenuta. Le giornate trascorrono in modo ordinario: passeggiate sull’erba, accoglienza dei suoceri mostrando i fiori del giardino, discussioni sui doveri lavorativi del marito. Un giorno, il padre porta i figli a pescare e lì l’armonia viene interrotta. Infatti dal campo di concentramento, stanno riversando ceneri e ossa nel fiume. Ad aumentare la drammaticità della pellicola è il fatto che la villa della famiglia Höss è separata da un solo muro dalle ciminiere del lager, una sorta di paradiso artificiale che però confina con l’inferno. Non si ha il coraggio di superare quel muro. Ci si rende conto che spesso si vive la propria vita come se niente fosse, ignorando le tragedie o addirittura sostenendole, è un atto profondamente disumano.

Advertisements Sfrutta i vantaggi di Amazon Prime destinati agli studenti e ottieni uno sconto sull'abbonamento tramite LiveUniversity. Iscriviti ora e ottieni tre mesi gratis!

Cinema Catania: “Dune” parte 2

Attesissima la seconda parte di “Dune”. Un film di azione e avventura e che non mancherà di molte scene drammatica. La pellicola avrà una durata di 166 minuti e tra i protagonisti più amati ci saranno Timothée Chalamet, Zendaya e Austin Butler. La seconda parte sarà ambientata nel 10191. Dopo la distruzione della famiglia Atreides, Paul e sua madre Lady Jessica hanno cercato rifugio sul pianeta desertico di Arrakis, conosciuto come “Dune”. Inizialmente accolti con diffidenza dalla popolazione nativa dei Fremen, Paul riesce gradualmente a guadagnarsi il loro rispetto e diventa il loro leader nella lotta contro i tiranni Harkonnen, guidati da Rabban. Nel mentre, l’imperatore Pasishah e il Barone Harkonnen intraprendono la pericolosa impresa di conquistare definitivamente Arrakis, il pianeta noto per la sua abbondante quantità di “spezia”.