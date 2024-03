Bonus Psicologo 2024, via alle domande: come richiederlo

Bonus Psicologo 2024: è già possibile presentare la richiesta per accedere all'incentivo economico. Ecco tutte le informazioni in merito.

Bonus Psicologo 2024: in questa giornata, 18 marzo 2024, si aprono ufficialmente i termini per poter presentare la richiesta d’accesso all’incentivo economico. Ripercorriamo ancora una volta in cosa consiste e le condizioni di questo bonus molto atteso e discusso.

Bonus Psicologo 2024: in cosa consiste

Il contributo in questione nasce come sostegno alle spese delle sessioni psicoterapiche affrontate dai cittadini. A seguito della pandemia globale di Covid-19 e dell’incessante periodo di crisi economica, è stato registrato un netto aumento delle condizioni di ansia, stress, fragilità psicologica e depressione nella popolazione.

In base alla più recente manovra economica, gli importi del bonus sono stati nuovamente rimodulati tramite il decreto Milleproroghe del 2023.

Bonus Psicologo 2024: requisiti e importi

I requisiti fondamentali per poter accedere al bonus tengono in considerazione sia la residenza in Italia che una valida certificazione ISEE del richiedente, la quale non deve avere un valore superiore ai 50.000 euro. L’importo dell’incentivo varierà dunque proprio in base al valore ISEE ma, in linea generale, l’ammontare consisterà in fino a 50 euro a seduta ed sarà erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito (1.500 euro) per ciascun beneficiario.

Un importante fattore da dover tenere ben a mente riguarda la validità dell’incentivo economico: esso verrà infatti riconosciuto una sola volta, per ciascuna annualità, ai soggetti richiedenti e dai validi requisiti.

Come richiedere il bonus

A partire da oggi, 18 marzo, si dunque aperta la “finestra” per l’invio delle richieste di accesso all’incentivo economico fino alla chiusura dei termini, che è stata datata al prossimo 31 maggio 2024.

Gli interessati potranno presentare domanda esclusivamente in via telematica, accendendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia”, attraverso una delle seguenti modalità:

portale web , utilizzando l’apposito servizio;

, utilizzando l’apposito servizio; online tramite il sito INPS, accessibile direttamente dal cittadino.

Si ricorda a tutti gli interessati che, per qualsiasi altra importante informazione in merito a tale incentivo economico, è bene rivolgersi ai siti istituzionali.