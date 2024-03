Bonus mutuo 2024: a quanto ammonta e a chi spetta

Bonus mutuo 2024: a chi spetta? Di seguito tutti i dettagli sull'agevolazione economica dedicata a chi vuole acquistare casa.

Bonus mutuo 2024: il governo ha previsto per il 2024 un bonus fino a 760 euro come rimborso nel caso si sostenga l’onere di un mutuo per acquistare la casa in cui si vive. Di seguito una guida con tutti i dettagli al riguardo.

Bonus mutuo 2024: di cosa si tratta

La normativa vigente prevede detrazioni sugli interessi del mutuo ipotecario sottoscritto per l’acquisto della casa di abitazione; il bonus è dunque legato alla detrazione fiscale.

L’agevolazione permette di detrarre, nella dichiarazione dei redditi, gli interessi passivi versati alla banca, le relative spese e gli oneri accessori. Lo Stato restituisce quindi una parte di tali interessi, fino a un massimo di 4.000 euro all’anno. La detrazione viene calcolata al 19% su un importo massimo di 4.000 euro, che equivale a un rimborso potenziale di 760 euro. Questa detrazione si applica nell’anno in cui le spese sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dalla data di scadenza.

I requisiti

Per poter ottenere il rimborso Irpef, sono necessarie alcune specifiche condizioni. Innanzitutto, bisogna che sia un mutuo ipotecario sottoscritto non più di 12 mesi prima dell’acquisto dell’immobile posto a garanzia. Si può, quindi, comprare prima l’immobile ed entro 12 mesi stipulare il relativo contratto di mutuo, oppure stipulare il contratto di mutuo acquistando l’immobile nei 12 mesi che seguono.

Inoltre, entro 12 mesi dall’acquisto, l’acquirente deve destinare l’immobile ad abitazione principale per sé stesso o per i suoi familiari. La normativa prevede che la detrazione sugli interessi passivi dei mutui spetti a colui che è proprietario dell’immobile, titolare del contratto di mutuo e residente nell’abitazione.

Bonus mutuo 2024: quando si perde l’agevolazione

Per non perdere l’opportunità di godere dell’agevolazione, è necessario stare attenti. Infatti, se si cambia la residenza dopo aver iniziato a fruire della detrazione, quest’ultima viene automaticamente meno. Tuttavia, ci sono delle eccezioni a questa regola: