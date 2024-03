Catania, a teatro il musical “Alexander Hamilton”: le date

Una ventata di hip hop ambientata nel post Rivoluzione americana è pronta a travolgere Catania: arriva Hamilton nella città etnea.

Dopo il grande successo di City of stars e The Greatest Show, l’Associazione Ouroboros torna in scena con un’altra grande produzione: Alexander Hamilton, uno dei più grandi musical di Broadway degli ultimi anni. Una ventata di hip hop ambientata nel post Rivoluzione americana è pronta a travolgere la Città di Catania.

Lo spettacolo debutterà il 12 aprile 2024 al Teatro Ambasciatori, data alla quale seguiranno altre tre date nello stesso mese: sabato 13, venerdì 19 e sabato 20. I biglietti saranno acquistabili su liveticket.

La trama

Alexander Hamilton è il racconto di uno dei personaggi fondamentali per la nascita degli Stati Uniti D’America, uno dei suoi Padri fondatori. Il musical porta in scena la sua vita, i suoi successi e i suoi dissidi politici rievocati per mezzo del genere musicale nato proprio sul suolo statunitense negli anni ‘80 del ‘900, ossia l’hip hop.

Si tratta di un musical da record e dal successo clamoroso che nel 2016 ha ricevuto il Premio Pulitzer per la drammaturgia e ottenuto sedici nomination ai Tony Award, vincendo in undici categorie tra cui quella di miglior musical.

L’Associazione Ouroboros

L’Associazione Ouroboros porterà a Catania una versione con testo narrato in italiano che resta fedele al beat e alla metrica originale. Le canzoni invece, rimangono col testo inglese, ma ovviamente cantante dalle meravigliose voci della compagnia nostrana.

Con il musical Alexander Hamilton, l’associazione continua la sua tradizione offrendo al pubblico esperienze teatrali indimenticabili. Inoltre, storia e musica sono mescolate in un connubio coinvolgente. Attraverso la storia del fondatore degli Stati Uniti, il musical offre l’affascinante esplorazione di politica, amore, ambizione e rivalità.