Conservatorio di Catania, concerto per il nuovo anno accademico: gli eventi

Un concerto per l'inaugurazione del nuovo anno accademico del conservatorio di Catania: tutti i dettagli su date e appuntamenti.

Una grande festa, un momento di riflessione, uno spazio per la musica. È tutto questo, ma anche molto di più, quello che il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Catania si appresta a fare nei giorni che segnano uno dei momenti più importanti dell’anno accademico: l’inaugurazione, alla presenza della senatrice Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca; e lunedì la presentazione italiana della 72a edizione del Festival di Lubiana, in programma a partire dal 20 giugno, e che vede anche la partecipazione dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio.

Domenica 24 marzo: l’inaugurazione

Domenica 24, alle ore 11, nello scrigno scarlatto del Teatro Massimo Bellini di Catania, verrà ufficialmente inaugurato l’anno accademico 2023-24.

Ai saluti istituzionali iniziali – di Enrico Trantino, Sindaco di Catania, Renato Schifani, Presidente della Regione Siciliana, Marco Falcone, Assessore all’Economia della Regione Siciliana, Francesco Priolo, Rettore dell’Università di Catania, Lina Scalisi, Presidente dell’Accademia di Belle Arti di Catania, e Giovanni Cultrera, Sovrintendente del Teatro Massimo Bellini – faranno seguito gli interventi di Carmelo Galati ed Epifanio Comis, rispettivamente Presidente e Direttore dell’istituzione musicale etnea, che presenteranno le attività del Conservatorio.

Al termine, dopo la prolusione del Ministro Bernini, un breve intervento musicale, che vedrà sul palcoscenico l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio, diretta da Comis, impegnata in un tributo al Cigno di Catania: sua la Sinfonia da Norma, mentre di Saverio Mercadante verrà eseguito “Omaggio a Bellini”, fantasia per orchestra del 1860. Gli inviti a disposizione del pubblico sono in distribuzione in Conservatorio.

Lunedì 25 marzo: Festival di Lubiana

Ma il calendario musicale del Conservatorio è fitto di impegni: lunedì 25 marzo, alle ore 10,30 – questa volta nella sede del Conservatorio di via Etnea – avrà luogo la conferenza stampa per la presentazione italiana del ricchissimo programma del Festival di Lubiana. Al tavolo dei relatori, con Galati e Comis, anche Darko Brlek, clarinettista di fama internazionale e direttore artistico della kermesse ospitata nella capitale slovena.

Il Festival di Lubiana, che anima la città durante il periodo estivo, tradizionalmente prevede appuntamenti dedicati all’opera come alla danza, al teatro come al musical, ai concerti come alle grandi esposizioni tematiche: strettissimo è il dialogo con l’Italia, culla dell’arte musicale e del melodramma. «Siamo fortemente impegnati nella politica di internazionalizzazione del Conservatorio – afferma Carmelo Galati, presidente del Conservatorio – ma non per questo dimentichiamo una presenza importante sul territorio: basti pensare che sabato 23 la nostra sede, Palazzo Paternò Auteri, è meta delle visite delle Giornate di primavera del FAI, quest’anno dedicate alla Catania fin de siècle; mentre domenica 24 pomeriggio studenti e docenti delle nostre classi di jazz animano la rassegna PIANOlibri alla Feltrinelli di Catania.»

Una programmazione «che mette al centro la formazione dello studente – puntualizza Epifanio Comis – in una prospettiva di apertura, di confronto, di scambio di esperienze e conoscenze.» Due giorni intensissimi di appuntamenti da non perdere.