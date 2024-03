Bimbo scomparso nel catanese: ritrovato il piccolo Mohamed

Ritrovato il piccolo Mohamed, bimbo scomparso a nella provincia di Catania: si indaga su come si sia allontanato.

Mohamed Khalifa, bambino di nazionalità tunisina di 10 anni, era sparito a Santa Maria di Licodia nella notte tra il 12 e il 13 marzo. I carabinieri della Compagnia di Paternò insieme alla Compagnia di Palermo lo hanno rintracciato stamattina a Palermo vicino la chiesa di Santa Chiara.

Il piccolo è in buono stato di salute ma ancora non è chiaro come, dalla provincia etnea, sia arrivato nel capoluogo siciliano.