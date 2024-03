Catania, CTS precisa: “Notizie infondate sul sì a termovalorizzatore”

Smentito il "primo via libera" per la costruzione di un termovalorizzatore nella città di Catania: lo comunica il CTS con una nota.

Tramite una nota, la Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (CTS) ha voluto fare chiarezza in merito ad alcune comunicazioni “movimentate” delle scorse ore.

In effetti, diverse notizie avevano riportato un presunto “primo via libera tecnico” per la costruzione di un termovalorizzatore sul territorio siciliano, e più precisamente proprio nella città di Catania, ma la CTS ha preferito “mettere le mani avanti” sull’argomento per scongiurare un’ulteriore fuga di notizie giudicate fuorvianti.

“La proposta di parere del referente è stata esaminata dalla CTS, in ragione del tempo trascorso dalla presentazione e dalle audizioni. In considerazione delle complesse questioni ambientali, tecniche e giuridiche emerse durante il dibattito e degli apporti delle associazioni ambientaliste è stato così richiesto un più ampio e articolato approfondimento“: così recita la nota pubblicata dalla Commissione, la quale sottolinea dunque un nulla di fatto o, per lo meno, non ancora.

Considerata dunque la necessità di dare un respiro molto più ampio alla discussione su tale opera, la CTS ha giudicato le notizie rilasciate come “incomplete su complesse attività istruttorie, avviate da tempo ed ancora in corso di svolgimento a fronte del mutato quadro normativo, e quindi prive di fondamento sugli esiti“.