Catania, violenza sessuale ai danni di una donna: arrestati 2 pregiudicati

Arrestati 2 pregiudicati con l'accusa di tentata violenza sessuale ai danni di una donna, a seguito di una serata in discoteca.

Un appartamento in via Vincenzo Giuffrida teatro dell’orrore, che ha fatto da sfondo ad una violenza sessuale ai danni di una donna, da parte di 2 uomini di 45 e 35 anni, entrambi pregiudicati. Il fatto è avvenuto a seguito di una serata cominciata in discoteca.

Un passante ha segnalato la presenza della donna in lacrime mentre chiedeva aiuto, sempre in via Giuffrida. La polizia è giunta sul luogo, sui gradini del portone di uno stabile dove si trovava la vittima, la quale ha descritto agli agenti gli aspetti dei 2 uomini i quali sono stati individuati, dopo una ricerca all’interno della palazzina. Trovata l’abitazione, il 45enne è stato invitato ad aprire la porta ed è apparso sin da subito nervoso, eludendo le domande degli investigatori. Insieme a lui, l’altro autore della violenza, un 35enne che dormiva profondamente e non si era accorto dell’arrivo della polizia. Quest’ultimo si è subito infastidito, avviando una diretta con il suo smartphone e chiedendo aiuto perché vittima di aggressione. Dopo numerose minacce e tentativi di scagliarsi contro gli agenti, è stato ammanettato.

Nell’appartamento, sono state rinvenute tracce di cocaina e crack oltre a numerose bottiglie di alcolici.

I 2 uomini sono stati arrestati per tentata violenza sessuale.