Catania, incidenti in tangenziale: coinvolti un tir e 6 auto e traffico in tilt

Si segnalano lunghe code in tangenziale, con traffico in tilt a causa di 2 incidenti. Coinvolti un tir e 6 auto complessivamente.

Non una mattinata facile per gli automobilisti che si sono ritrovati a percorrere la tangenziale di Catania nella giornata odierna. Lungo l’arteria stradale, infatti, si sono verificati 2 incidenti di cui uno all’altezza dell’uscita Zia Lisa e l’altro all’altezza del centro Anas. Nei sinistri, coinvolto 1 tir e 6 auto in totale.

Si sono, inevitabilmente, registrate diverse file, con il traffico totalmente in tilt. Sono, infatti, numerose le segnalazioni degli automobilisti attraverso il gruppo Facebook “Quelli della tangenziale di Catania”.

Cambiando zona, disagi che non finiscono qui. Com’era già stato annunciato, a Canalicchio, sono state chiuse le rampe di accesso alla diramazione della A18 per raggiungere la città. La chiusura persisterà fino al 31 maggio.