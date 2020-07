Outfit laurea: 5 consigli utili per un look perfetto (anche da casa)

5 utili consigli per un look da laurea in perfetta armonia con i trend del momento, dedicati anche a chi, malgrado debba festeggiare a casa, vorrà comunque celebrare l'occasione al meglio.

A causa dell’emergenze sanitarie le sedute di laurea 2020 non sono state le stesse di sempre. Per gli studenti di alcune università italiane, l’emozione di essere proclamato “dottore in…” avverrà ancora tramite lo schermo di un computer durante un’insolita cerimonia online, che poco ha a che vedere con il trovarsi davanti ad una gremita platea riunita nell’aula magna. Per altri, invece, l’esame di laurea sarà in presenza, accompagnati da un numero ristretto di amici e parenti. Questo non vuol dire, però, rinunciare a sfoggiare il perfetto outfit laurea.

Tuttavia, la proclamazione da casa non esclude la possibilità di sfoggiare un bel look in occasione della propria seduta di laurea. Se vi ritrovate in questa categoria, abbandonate subito l’idea di indossare il sotto del pigiama, abbinato ad un blazer, oppure ciabatte/infradito al posto di un bel paio di tacchi.

In mancanza di idee, ecco 5 consigli utili per un perfetto outfit laurea (anche home edition).

Bianco

Il bianco in estate è sempre una buona idea per un outfit laurea. Potete declinare questa tonalità scegliendo un tailleur per la laurea, un abito oppure una jumpsuit. Se l’idea del total white vi sembra un po’ troppo audace, potete spezzare il look abbinando una maglia di un’altra tonalità o a fantasia oppure delle décolleté colorate.

Tailleur pastello

Anche quest’anno la scelta del tailleur pastello – perfettamente in voga con le tonalità del momento – si presenta come un’ottima alternativa ai classici, e ormai scontati, rosso e nero. Inoltre, i colori pastello donano al look quella freschezza e quella leggerezza tipica dell’estate.

Pantalone palazzo

Valida opzione al tailleur è senza dubbio il pantalone a palazzo, che conferisce eleganza alla silhouette senza cadere troppo nell’austero. Come abbinarlo? I trend del momento vedono il pantalone palazzo abbinato ad un top con le maniche a palloncino, ad una maglia leggermente blusata oppure dallo scollo a barca che lascia scoperte le spalle.

Abito camicia

Fresco, dinamico, elegante e moderno, l’abito a camicia è tra i trend più in voga della stagione estiva e non farà sfigurare il vostro outfit laurea. Abbinatelo con un cinturino sulla vita e ad un sandalo (a gioiello o in tinta unita).

Plissé

L’estate 2020 vede il grande ritorno del plissé, un tessuto fittamente pieghettato con andamento verticale, a cui è impossibile rinunciare. Di questo tessuto potete scegliere un abito con spalline oppure per un gonna dai colori vivaci.