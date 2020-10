Amazon Prime Day: le migliori offerte moda donna in pieno stile universitario

Gli Amazon Prime Days 2020 renderanno felici migliaia di giovani studentesse, e non solo: tanti gli articoli di moda, delle migliori marche e a prezzi imperdibili.

Gli studenti universitari hanno atteso con ansia gli Amazon Prime Days 2020, l’evento annuale promosso da Amazon grazie al quale sarà possibile acquistare prodotti di ogni genere a prezzi convenienti. Tuttavia, tale opportunità non è riservata a tutti né durerà ancora per molto. Gli sconti saranno validi, infatti, soltanto fino alla mezzanotte di domani e riservati esclusivamente agli abbonati al servizio Prime.

Tra le numerose categorie di articoli coinvolte e destinate ad attirare l’attenzione dei più giovani, spicca la moda. Gli sconti sono, infatti, applicati per esempio a scarpe da tennis, ottime per correre da un’aula universitaria all’altra o ad orologi, utili per scoprire quando terminerà la più noiosa delle lezioni. Scopriamo insieme, alcuni tra i prodotti imperdibili.

Amazon Prime Days 2020: i più convenienti articoli di moda

Vans Ward Platform Canvas (donna) a €55, 90 anziché €89,00;

Puma Carina Lift (donna) ;

Superga 2750 Cotu Classic (unisex) a €13,05 anziché €63,00;



Skechers Summits-12980 (donna) a €30,00 anziché €57,40;



Orologio Casio (donna) a €35,11;

Giacca Tommy Hilfiger (donna) a €89,95 anziché €163,65;

Cintura Calvin Klein (donna) a €35,99 anziché €59,90;



Amazon Prime Student

Per tutti gli studenti universitari, che vogliono usufruire delle super offerte lanciate per gli Amazon Days, è possibile iscriversi a un abbonamento a prezzi agevolati. Si tratta di Amazon Prime Student, lo speciale programma dedicato agli studenti iscritti a un corso di studio universitario.

Il programma ha un costo di 18 euro all’anno, ma prima è possibile sfruttare 90 giorni di abbonamento senza costi aggiuntivi. Terminato questo periodo, lo studente potrà decidere se attivare l’abbonamento o meno. Per attivare Amazon Prime Student, bisogna essere iscritti a un istituto di istruzione superiore che si trovi in Italia ed essere in grado fornire la prova d’iscrizione (tassa scolastica o tassa universitaria) e l’abbonamento può essere rinnovato annualmente allo stesso prezzo per tutta la durata degli studi universitari. Inoltre, a giorni Amazon lancerà degli sconti speciali per i suoi utenti Prime.