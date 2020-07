Aeroporto Catania, aumentano voli Alitalia: le novità sulle tratte

Aeroporto Catania: Alitalia aggiunge una tratta per il mese di luglio con partenza da Catania, ma non è l'unica compagnia ad aver aumentato le rotte da e per Fontanarossa.

Dall’aeroporto Catania e da Palermo aumentano ulteriormente i voli Alitalia. A partire da oggi, infatti, i voli per il capoluogo meneghino passano da 4 a 6 al giorno (fra andata e ritorno). L’aumento riguarda un volo aggiuntivo giornaliero per Catania e un altro con partenza da Palermo. Su queste tratte, Alitalia aggiungerà ai servizi già operativi una tratta che partirà da Fontanarossa alle 7:50 e una dal Falcone-Borsellino alle 15:30.

Per quanto riguarda i voli di ritorno, i collegamenti addizionali da Milano Malpensa decolleranno alle ore 13:05 per Palermo e alle 20:40 per Catania. A livello complessivo, sia su Catania che su Palermo Alitalia offrirà a luglio 10 voli al giorno (fra andate e ritorni) con Roma e 6 con Milano.

Inoltre, a partire da sabato 4 luglio, la compagnia riprenderà i collegamenti stagionali estivi con Lampedusa e Pantelleria, sia da Roma (ogni sabato e domenica) che da Milano (il sabato e la domenica con Pantelleria, la domenica con Lampedusa). Il primo aereo Alitalia da Lampedusa decollerà alla volta di Fiumicino sabato alle 11:10 e nella stessa giornata partiranno i primi servizi da Pantelleria per Roma (alle 19:20) e per Milano Malpensa (alle ore 20:20). Il primo volo da Lampedusa a Malpensa è previsto per domenica 5 luglio alle ore 12:05.

Le tariffe dall’aeroporto Catania e da Palermo partono dai 30 euro a tratta, inclusivi di bagaglio a mano e tasse aeroportuali. A questa novità, si aggiungono le diverse destinazioni internazionali con partenza dallo scalo catanese attivate negli scorsi giorni da diverse compagnie, quali LOT (volo diretto con Varsavia) e Tayaran Jet (voli con Sofia, Roma e Bologna). Insomma, con l’entrare nel vivo dell’estate aumentano anche i collegamenti nazionali, mentre proprio a partire da oggi l’Europa apre le porte a diversi Paesi dell’area extra Schengen.

