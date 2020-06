Aeroporto Catania: parte un nuovo volo diretto per Varsavia

Ad operare i voli sarà la LOT, la compagnia di bandiera polacca.

Catania e Polonia sempre più collegate. LOT, la compagnia di bandiera polacca, sta infatti per partire con il collegamento diretto tra Varsavia e il capoluogo etneo. Il primo volo è fissato per il 5 luglio.

Per l’estate 2020 la Polonia potrebbe quindi essere la destinazione ideale per chi vuole trascorre delle vacanze all’estero, sfruttando il nuovo volo diretto che collega Catania alla capitale polacca. La nuova tratta della LOT, quindi, potrebbe essere un’occasione da non perdere per le ferie della maggior parte dei lavoratori e studenti in pausa dalle sessioni che hanno il desiderio di visitare la Polonia.

Aeroporto Catania: si riparte

Un’altra buona notizia per lo scalo etneo dopo l’ottimo bilancio della SAC in cui “l’esercizio 2019 si è chiuso con numeri ottimi che, sommati a quelli del biennio precedente, hanno generato una liquidità tale da consentirci di affrontare il drammatico anno in corso con una consistente riserva, che ci permetterà di contenere i danni causati dall’emergenza sanitaria mondiale”.

Aeroporto Catania: le novità per viaggiare

Ma queste non sono le sole novità relative ai servizi di aviazione, infatti sono cambiate le regole per chi dovrà viaggiare in aereo: sarà vietato portare il bagaglio a mano a bordo “al fine di limitare al massimo gli spostamenti e i movimenti nell’ambito dello stesso aeromobile”, si legge in uno degli allegati tecnici del Dpcm pubblicato in Gazzetta ufficiale. Al fine di evitare, dunque, problematiche relative al contagio, tutti i bagagli andrebbero in stiva, ad eccezione di borse e zaini, agevolmente collocabili sotto al sedile di fronte. Si attendono in merito ulteriori precisazioni, dal momento che il test del Dpcm non presenta alcune vie risolutive nel caso in cui lo spazio in stiva si esaurisse o sulle dimensioni massime del bagaglio a mano.