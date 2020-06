Ryanair riparte all’aeroporto Catania: 25 rotte per l’estate

Ryanair ripristina i voli dall'aeroporto Catania con 25 rotte per tutta la stagione estiva: queste le mete attive da Fontanarossa per l'Italia e l'estero.

L’annuncio che molti aspettavano, che potrebbe dare un notevole aiuto all’economia e al turismo siciliano: Ryanair riparte dall’aeroporto Catania con il ripristino dei collegamenti aerei nazionali ed esteri.

I voli ripristinati sono già operativi dal 21 giugno su Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Bologna, Perugia, Venezia, Torino, Cagliari, Pisa e Trieste. Ma è previsto un potenziamento dei collegamenti a partire dal 1° luglio 2020 che prevede 25 rotte (10 nazionali e 15 internazionali). Queste, invece, le destinazioni all’estero: Malta, Berlino-Schönefeld, Francoforte, Eindhoven, Atene, Bruxelles National, Budapest, Cracovia, Katowice, Madrid, Marsiglia, Marrakech, Siviglia, Rhodi, Kiev-Boryspil.

Ryanair punta così a ricollegare Catania con il resto dell’Europa e la ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Catania verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l’anno, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee.

“Quello di Ryanair è senz’altro un gradito ritorno e un segnale di ripartenza atteso da tanti – ha dichiarato l’amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi – Siamo contenti per la ripresa dei voli per numerose destinazioni e per l’annunciata volontà di aumentare rotte e frequenze, che risponde a un’esigenza dei siciliani e di tutti coloro che intendono visitare la Sicilia”. Nei giorni scorsi diverse sono state le novità per l’Aeroporto Catania, che ha ospitato la conferenza di presentazione della compagnia italo-bulgara Tayaran Jet, con tre nuove rotte (due nazionali e una internazionale) in partenza da Fontanarossa.

Non mancano, inoltre, le novità anche in casa Ryanair. Come di consueto, infatti, la compagnia irlandese si prepara all’estate 2020 con offerte a prezzi bassi e vantaggiosi. Di recente dalla compagnia low cost più popolare in Europa sono arrivate nuove offerte anche dall’aeroporto Catania.