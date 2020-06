Aeroporto Catania, Tayaran Jet atterra in Sicilia: nuove tratte anche da Fontanarossa

Aeroporto Catania: la compagnia Tayaran Jet punta sulla Sicilia. Presto la presentazione di numerosi voli, anche dallo scalo etneo.

A distanza di mesi gli aeroporti si ripopolano e le compagnie tornano, forse con più ardore di prima, a lavorare. La compagnia bulgara Tayaran Jet, per esempio, è pronta a fornire nuove rotte che interesseranno gli aeroporti Catania, Comiso e Palermo. La SAC, presenterà domani, 23 giugno, i nuovi collegamenti, volti a rendere più agevoli i collegamenti tra l’Isola ed altri territori.

Poche ore, dunque, separano gli interessati dalla scoperta dei nuovi voli proposti da Tayaran Jet. Tra i primi voli attivati dovrebbero esserci le tratte nazionali di Roma e Bologna da e per l’aeroporto Catania, tuttavia bisognerà attendere la conferenza stampa di domani per conoscere i dettagli. Nel frattempo, però, è possibile venire a conoscenza delle numerose altre compagnie alle quali occorre rivolgersi per rientrare in Sicilia o lasciarla momentaneamente.

Ryanair: i voli da Catania

Da poche ore Ryanair ha ricominciato a volare anche da e per l’aeroporto Catania. Da ieri, domenica 21 giugno 2020, gli aerei della compagnia irlandese hanno lasciato l’Aeroporto Fontanarossa di Catania per dirigersi vero altre mete: tra queste, Milano MXP, Bergamo, Bologna, Roma, Venezia e Perugia. Con Ryanair sarà anche possibile raggiungere l’Ucraina: sono state annunciate, infatti, 16 nuove rotte (attive dal prossimo 6 luglio), tra cui spicca il volo Catania-Kiev.

Volotea: i voli da e per Catania

Anche con Volotea è già possibile, dallo scorso 18 giugno, decollare da Venezia e Verona per raggiungere l’aeroporto Catania. A partire dal prossimo 26 giugno, saranno attive anche le tratte Catania-Ancona e Catania-Genova, mentre bisognerà attendere un giorno in più per raggiungere Bari. L

EasyJet: i voli da e per Catania

La compagnia svizzera a basso costo EasyJet ha ricominciato ad accogliere i propri clienti a bordo dallo scorso 15 giugno: da quel giorno è stato possibile volare sia da Catania che da Palermo per raggiungere l’Aeroporto Milano-Malpensa. Sono attualmente attivi anche i collegamenti con Roma Fiumicino o con Bari.

