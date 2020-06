Ryanair, offerte per tutta Europa: voli anche da Catania

Ryanair lancia delle nuove offerte per l'estate 2020 con partenza da Catania. La nuova promozione prevede voli a partire da 19,99.

L’estate 2020 inizierà tra qualche giorno, ma con la ripresa del traffico aereo e la bella stagione ormai alle porte le compagnie hanno ricominciato con le offerte e le novità per le vacanze. In particolare, Ryanair ha annunciato nella giornata di oggi, giovedì 18 giugno delle nuove offerte per volare a luglio.

Ryanair offerte: la nuova promozione

Prenota il tuo posto entro le 21:00 del 19 giugno e vola a partire da soli 19,99 €. Dal primo luglio Ryanair metterà a disposizione 1.000 voli al giorno verso le principali città d’Europa.

Ryanair offerte: cambio volo gratuito

Sappiamo che i tuoi piani potrebbero cambiare da un momento all’altro, pertanto a tutte le prenotazioni per voli di luglio e agosto non sarà applicata la nostra tariffa di modifica del volo. Il cambio volo gratuito si applica solo alle nuove prenotazioni effettuate da mercoledi 10 giugno per i viaggi di luglio e agosto.

Ryanair offerte: voli da Catania

I biglietti al prezzo più vantaggioso sono quelli per Siviglia (a 23,99 euro) e Marsiglia (a 25,68 euro) ma voli in offerta a meno di 30 euro sono presenti anche per Atene, Berlino, Francoforte e Madrid dal capoluogo etneo.

C’è da ricordare che tutte le tariffe sono soggette a disponibilità. Per questa promozione, bisogna prenotare entro il 19 giugno per viaggiare dall’1 al 31 luglio.

Ryanair: le nuove linee guida per i passeggeri

La compagnia low cost irlandese sta adottando nuove misure per proteggere la salute dei clienti e del personale al fine di prevenire la diffusione del virus, spiegando anche come le mascherine possono proteggere il passeggero ed i propri compagni di viaggio sia all’interno dell’aeroporto sia a bordo.