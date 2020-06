Fontanarossa, arriva il volo diretto per Catania-Dortmund con Wizzair

La compagnia aerea Wizzair ieri ha annunciato l'apertura di una nuova base tedesca di partenza. Tra gli scali italiani è stata scelta anche quello di Catania.

Wizzair, già nota in Europa per essere una delle compagnie aeree low cost, ha aperto una nuova base in Dortmund, città tedesca del centro-ovest. La tratta sembra essere destinata ad avere successo per la posizione strategica della stessa città. Infatti, da Dortmund si può raggiungere a meno di un’ora di treno Dusseldorf, Essen, Duisburg, Muenster e Wuppertal, ma è possibile anche spostarsi facilmente tra nord e sud.

La compagnia aerea ha deciso di puntare e investire tutto nell’area del Mediterraneo, meta per gli unici scali italiani della tratta. Le città italiane scelte per fare scalo in Italia sono: Alghero, Napoli, Bari e Catania. La Wizzair ha specificato che il collegamento diretto sarà attivo tre volte a settimana. Prossimamente il primo volo della rotta Dortmund-Catania: infatti il primo aereo partirà a metà della stagione estiva, esattamente il 3 agosto.