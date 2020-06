Volotea, viaggi a partire da 9 euro: offerte anche per Catania

Volotea lancia ulteriori voli in offerta con partenza dallo scalo etneo: a partire da 9 euro da Catania diverse destinazioni nazionali ed europee.

Con l’estate la voglia di viaggiare si fa sentire di più. Non a caso molte compagnie aeree cercano di offrire voli con prezzi scontati per organizzarsi un piccolo viaggio. Tra queste, Volotea ripropone voli in offerta a partire da 9 euro per questi mesi estivi per numerose destinazioni nazionali e all’estero.

Viaggi in offerta anche per quanto riguarda le partenze da Catania. Infatti, con la nota compagnia aerea low-cost spagnola, dall’aeroporto di Fontanarossa si potranno raggiungere alcune destinazioni nazionali e non. Tra queste, è possibile raggiungere Ancona, Bari, Genova, Napoli, Pescara, Torino e Verona con soli 9 euro per un viaggio d’andata.

Le offerte per queste mete si concentrano soprattutto tra i mesi di luglio e di agosto. Tra le altre offerte, è possibile viaggiare anche al prezzo di 19 euro.