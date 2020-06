Ryanair, nuova rotta internazionale da Catania per l’estate: voli da 26,99 euro

Ryanair lancia una nuova tratta per l'estate 2020 con partenza da Catania. Previsto un bisettimanale con biglietti già in vendita a tariffa promozionale.

L’estate 2020 non è ancora iniziata a tutti gli effetti, ma con la ripresa del traffico aereo e la bella stagione ormai alle porte le compagnie hanno ricominciato con le offerte e le novità per le vacanze. In particolare, Ryanair ha annunciato nella giornata di oggi, martedì 16 giugno, sedici nuove rotte che collegheranno l’Italia con l’Ucraina. Tra queste, c’è anche il volo Catania-Kiev, con frequenza bisettimanale. I biglietti sono già in vendita e, per quanto riguarda la tratta con partenza dallo scalo etneo, al momento la programmazione si ferma alla fine di ottobre.

Le nuove tratte partiranno da lunedì 6 luglio e faranno parte della programmazione estiva 2020. Oltre a Catania, le rotte Ryanair per l’Ucraina includono anche Bergamo Orio al Serio, collegato con Kiev, Odessa, Kharkiv e Lviv; Bologna, collegata con Kiev, Lviv e Kharkiv; Roma Fiumicino, con collegamenti per Kiev cinque volte a settimana e due bisettimanali per Odessa e Lviv.

I biglietti sono già in vendita e potranno essere acquistati al prezzo lancio di 23,99 euro solo andata entro mercoledì 17 giugno sul sito web della compagnia low cost irlandese. Nel caso specifico di Catania, i prezzi al momento sono leggermente più alti della base prevista da Ryanair, con tariffe minime a partire da 26,99 euro.

I due voli con partenza da Catania sono previsti nelle giornate di martedì e sabato e verranno operati da Malta Air. La durata del volo è di circa tre ore, con partenza alle 12:30 di martedì e alle 14:50 di sabato. Per quanto riguarda i viaggi di ritorno, identici i giorni della settimana programmati, mentre gli orari prevedono il decollo da Kiev intorno alle 17:05 di martedì e alle 19:25 di sabato.

Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair, ha dichiarato al riguardo: “Siamo lieti di annunciare 11 nuove rotte tra Italia e Ucraina come parte del nostro programma estivo 2020. I clienti in Italia possono ora prenotare voli per Kharkiv, Kyiv, Lviv e Odessa per godere di una pausa tanto necessaria quest’estate. Ryanair non vede l’ora di riunire amici e famiglie, riavviare l’economia europea e consentire alle persone di tornare al lavoro.

Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale sul nostro network europeo a partire 23,99 Euro a tratta, per viaggi fino alla fine di agosto 2020, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di mercoledì (17 giugno). Dal momento che queste incredibili tariffe termineranno rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”.