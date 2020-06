Ryanair, Easyjet, Volotea tornano a volare: le migliori offerte low-cost

Con il via ufficiale alla Fase 3, gli italiani tornano a volare per spostarsi tra le regioni ma anche, perché no, da uno stato all'altro. Quali agevolazioni offrono le compagnie low-cost?

Finalmente, Fase 3: gli aeroporti d’Italia tornano a lavorare a pieno regime, così come le compagnie aeree. Gli italiani, si può dire, riprendono il volo: il traffico aereo va man mano aumentando ogni giorno che passa. E se già un incentivo sembra darlo proprio il Governo italiano, con l’approvazione del Bonus Vacanze, manovra voluta nel decreto Rilancio, un altro incentivo lo offrono le compagnie aeree, specialmente quelle low-cost.

Ecco dunque che, per esempio, la spagnola Volotea ha attivato i voli gratis per i bambini fino ai 14 anni, da prenotare entro e non oltre la giornata di oggi; la stessa, inoltre, permette fino al prossimo 30 giugno di cambiare illimitatamente i voli previsti fino a settembre 2021, senza costi aggiuntivi. La svizzera EasyJet, invece, ha scelto di eliminare i costi della commissione in caso di cambio volo: questo, però, solo in caso di tariffe equivalenti, perché in caso contrario vi sarà da aggiungere una differenza.

Si passi infine all’irlandese Ryanair, la più gettonata dai viaggiatori italiani. Anch’essa ha comunicato che non sarà addebitato alcun costo in caso di cambi di volo; questo, però, è valido solo per chi prenota un viaggio per luglio o agosto, con la possibilità di cambio fino al prossimo 31 dicembre 2020, e che una volta modificata la data, la rotta rimanga sempre la stessa.

Infine, si segnali che, solamente per la giornata di oggi, Ryanair stia offrendo ai propri viaggiatori un’occasione, come da loro definita, lampo: da Catania si potrà volare fino a Perugia da 9,99€. Sono disponibili anche altre destinazioni ad un costo contenuto, quali Pisa, Torino, Trieste, Milano Malpensa e Roma; un’occasione d’oro, dunque, per poter prenotare una vacanza risparmiando il più possibile sulle spese di volo.