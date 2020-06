Ryanair “offerta lampo”: voli da 9,99 euro anche da e per Catania

Ryanair lancia un'offerta lampo con voli a prezzo ridotto da tutta Italia: biglietti scontati anche da e per Catania.

Ryanair lancia un’offerta lampo per ripartire. Solo per la giornata di oggi, sarà possibile prenotare dei voli a un prezzo scontatissimo. Alcune tratte nazionali e internazionali sono infatti disponibili a partire da 9.99 con nuove misure sanitarie, che la compagnia low-cost irlandese fa sapere di avere adottato.

Tra le tratte in sconto, ce ne sono alcune anche a partire da Catania. Da qui si potrà volare a prezzi vantaggiosi in Italia (Perugia, Pisa, Milano Malpensa, Torino e Roma). Anche per Catania ci sono offerte vantaggiosissime dalle maggiori città della Penisola: biglietti scontati da Bologna e Milano Bergamo.

Per approfittare dell’offerta e prenotare un biglietto a prezzo scontato, c’è tempo fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 12 giugno 2020.