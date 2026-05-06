Fasce protette: l’obiettivo prioritario è salvare la connettività della mattina e del tardo pomeriggio/sera , fasce fondamentali per la clientela business.

Giorni sacrificabili: i tagli colpirebbero i giorni a minor traffico come martedì, mercoledì e sabato. Anche il giovedì è sotto osservazione a causa della diffusione dello smart working. Al contrario, lunedì, venerdì e domenica sono considerati “intoccabili”.