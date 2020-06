Ryanair, ancora offerte: voli da Catania a partire da 9.99 euro

Sono numerose le offerte Ryanair per i prossimi mesi. Disponibili anche voli da Catania a partire da 9.99 euro. ecco quali sono le tratte scontate per l'Italia e l'Europa.

In queste ore, tutti gli amanti dei viaggi possono approfittare delle offerte Ryanair, che la nota compagnia aerea low-cost continua a mettere a disposizione di chi ha in mente di organizzare un viaggio per i prossimi mesi. Navigando sul sito, si possono scovare voli scontati anche da Catania verso destinazioni nazionali ed europee. Vediamo alcune delle offerte Ryanair da Catania.

Voli verso l’Italia

Tra i voli in promozione da Catania per i prossimi mesi, molti hanno destinazioni nazionali con prezzi a partire da 9.99 euro (il costo del biglietto è da intendersi per il solo viaggio di andata). Ecco una lista di tutti i voli in offerta da Catania verso l’Italia:

Milano Malpensa: la tratta è disponibile per il mese di ottobre a 9.99 euro;

la tratta è disponibile per il mese di ottobre a 9.99 euro; Venezia (Treviso) : i passeggeri possono raggiungere la destinazione a ottobre al prezzo di 9.99 euro;

: i passeggeri possono raggiungere la destinazione a ottobre al prezzo di 9.99 euro; Venezia (M.Polo) : il volo è in offerta a 12.99 euro per il mese di agosto;

: il volo è in offerta a 12.99 euro per il mese di agosto; Bologna : a luglio il volo è scontato a 14.99 euro;

: a luglio il volo è scontato a 14.99 euro; Pisa : disponibile a luglio a 14.99 euro;

: disponibile a luglio a 14.99 euro; Roma (Fiumicino) : raggiungibile a luglio al costo di 14.99 euro;

: raggiungibile a luglio al costo di 14.99 euro; Milano (Bergamo): a settembre è in offerta a 18.99 euro.

Voli da Catania verso l’Europa

Ci sono, tuttavia, anche offerte per raggiungere mete all’estero. Ecco la lista dei voli in offerta da Catania verso destinazioni europee: