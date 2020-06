Bagaglio a mano: oggi scatta il divieto di portarlo a bordo

Bagaglio a mano: con una lettera indirizzata ai vettori, l'Enac comunica che, da oggi, scatta il divieto di portare i trolley a bordo dell'aeromobile.

Bagaglio a mano: portare i propri trolley a bordo, almeno fino a nuovo ordine, non sarà più un’opzione disponibile per i viaggiatori. Ad annunciarlo è proprio l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), con una lettera indirizzata ai vettori. Essa contiene l’elenco dei maggiori cambiamenti di cui ogni viaggiatore, così come ogni ente aeroportuale e le stesse compagnie aeree, dovranno tenere in conto da oggi in poi.

Ma, quali saranno questi cambiamenti? Si parte da cosa si potrà portare a bordo dell’aeromobile passando per le ormai famigerate autocertificazioni, fino alla misurazione della temperatura, i contenuti della lettera da parte dell’Enac sono vari e rispondono ad ogni possibile esigenza.

Bagaglio a mano: cosa cambia da oggi

Cominciamo proprio dai trolley: per evitare assembramenti di fronte ai ripiani dell’aeromobile, essi saranno vietati alla fruizione da parte dei viaggiatori. Come spiega l’Enac, infatti, sarà “consentito di portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da essere essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato”. Viene invece ribadito il divieto d’utilizzo “a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere”.

Cambiamenti anche sul fronte della misurazione della temperatura. L’Enac, infatti, comunica che “il controllo deve essere effettuato prima dell’accesso all’aeromobile“. Ribadito ancora una volta che “se la temperatura supera i 37,5° deve essere vietato l’accesso a bordo”. Viene infine confermato che non sarà necessario “un ulteriore controllo se il passeggero è stato sottoposto alla misurazione all’ingresso dell’aerostazione e comunque prima dell’imbarco”.

Novità anche sul fronte delle autocertificazioni, da compilare prima della propria partenza. L’Ente fa riferimento inizialmente alla “autocertificazione da parte del passeggero che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19”.

Prosegue poi riferendosi all’impegno del passeggero “a comunicare […] l’insorgenza di sintomatologia COVID 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dal’aeromobile”. Per entrambi i casi, l’Enac comunica che il Ministero della Salute fornisce “il modello che deve essere compilato dal passeggero […] e consegnato al vettore prima della partenza”.